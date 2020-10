Nintendo erklärt im Video Konzept von Pikmin

Es ist schon sieben Jahre her, dass Pikmin 3 auf der Wii U gestartet wurde und deshalb werden viele Leute mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr genau wissen, worum es bei diesem faszinierenden Spiel eigentlich ging. Nintendo ist sich dieses Umstands offenbar bewusst, denn sie sind mit einem praktischen Erklärvideo zur Stelle.

Ende der Woche hat uns das Unternehmen einen neuen Trailer präsentiert, der primär an die Veröffentlichung von Pikmin 3 Deluxe Ende des Monats erinnern soll - die kommende Switch-Neuveröffentlichung des Titels. Auf einfache und charmante Art und Weise wird darin genau erklärt, was Pikmin sind, wie man mit diesen kleinen Wesen Probleme löst und was das Konzept dahinter ist. Wenn ihr von dem Titel also bislang nichts gehört habt, dann findet ihr hier eine schöne Zusammenfassung. Gleichzeitig erhalten alte Fans einen Einblick darauf, wie das Spiel auf der Switch aussieht.