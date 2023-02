Nintendo erhöht Mitarbeitergehälter in Japan um bis zu 10%

HQ

Letzten Monat mussten wir die traurige Nachricht vermelden , dass Microsoft massive Entlassungen in ihren Reihen vorgenommen hat. Im Falle des Unternehmens, dem Xbox gehört, haben mehr als 10.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, einige von ihnen aus der Videospielsparte und den Studios 343 Industries, Bethesda oder Xbox.

Aber manchmal überraschen uns Unternehmen zum Besseren, indem sie Entscheidungen treffen, die sehr zugunsten ihrer Mitarbeiter sind, wie die jüngste, die Nintendo mit seinen Mitarbeitern in Japan getroffen hat. Nintendo hat das Gehalt seiner Arbeiter laut einem Reuters-Bericht um bis zu 10% erhöht. Eine Geste, die den Richtlinien des japanischen Premierministers Fumio Kishida folgt, in der er einheimische Unternehmen auffordert, die Löhne ihrer Arbeiter zu erhöhen, um die Inflation des Landes einzudämmen.

In dem gestern veröffentlichten Finanzbericht sagte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa den Aktionären, dass die Erhöhung dazu diene, "unser langfristiges Wachstum und unsere Belegschaft zu sichern".

Hinter dieser Geste verbirgt sich jedoch auch eine harte Realität für die Verbraucher, die bereits wahrgenommen wird: Nintendo Switch-Titel werden einen Anstieg ihres Verkaufspreises um mindestens 10 Euro erleiden, wie wir bereits bei einigen digitalen Händlern mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sehen, das 69,99 Euro gekostet hat, verglichen mit 59,99 Euro vor ein paar Tagen. All dies wird wahrscheinlich in der heutigen Nintendo Direct bestätigt.