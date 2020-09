Nintendo Direct Mini mit externen Partnerstudios am Donnerstag

Diese Woche verspricht aufregend zu werden, denn uns stehen in der zweiten Wochenhälfte noch einige virtuelle Showcases und Online-Konferenzen bevor. Nintendo wird morgen Nachmittag zum Beispiel eine weitere Ausgabe ihrer Nintendo Direct Mini ausstrahlen, in der es um Videospiele von externen Entwicklerstudios geht. Am Donnerstag, dem 17. September, um 16:00 Uhr gibt es also Neuigkeiten zu den kommenden Spielen der Hybridkonsole und obwohl keiner der Anwesenden offiziell bestätigt wurde, gibt es mehrere mögliche Kandidaten, über die man nachdenken oder zumindest träumen könnte.

Am interessantesten ist sicher das Gerücht von Dusk Golem/Aesthetic Gamer, der regelmäßig die firmeninternen Pläne von Capcom ausplaudert. Er konnte in letzter Zeit unter anderem den Anime von Shenmue voraussagen und spricht im gleichen Ton über eine bevorstehende Ankündigung von Monster Hunter auf der Nintendo Switch. Nicht nur der japanische Markt würde ein solches Projekt begrüßen, da sich Monster Hunter: World dem Ende seines Lebenszyklus nähert.

Außerdem muss sich Nintendo langsam zu Bravely Default II äußern, denn der Titel erscheint entweder in den nächsten zehn Wochen oder wird auf das Jahr 2021 zurückgedrängt. Nachdem kürzlich No More Heroes 3 verschoben wurde, würde es uns auch nicht wundern, wenn nun langsam erstes Gameplay gezeigt wird. Was uns außerdem aufgefallen ist: Nintendo hat in den letzten drei Jahren zu Weihnachten immer ein RPG veröffentlicht... Drücken wir also die Daumen.

Informationen zu den First-Party-Produktionen à la Mario Kart Live: Home Circuit, Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung und Pikmin 3 erwarten wir nicht. Neue Ankündigungen sind aber nicht ausgeschlossen, immerhin steht uns kommende Woche die Tokyo Game Show bevor. Morgen um 16:00 Uhr sind wir schlauer.