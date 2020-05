Ninja Theory brüstet sich mit 903.354 Umwelttoden und weiteren Statistiken in Bleeding Edge

Ende März ist Bleeding Edge auf PC und Xbox One erschienen, das ist ein spannender Arena-Brawler vom britischen Studio Ninja Theory. Das Studio hat letzte Woche eine interessante Infografik mit uns geteilt, in der sie unter anderem Statistiken über den beliebtesten Kämpfer und den am häufigsten verwendeten Superangriff präsentieren. Mit diesen und weiteren unnützen Fakten könnt ihr eure Freunden beeindrucken, wenn sie demnächst mit dem Delphin Mekko durch das Spiel schwimmen. Dieser Charakter steht seit kurzem in Bleeding Edge bereit und sticht selbst unter einer solch bunten Mischung aus unterschiedlichen Spielfiguren hervor.