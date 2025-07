Ninja Gaiden: Ragebound developers gibt uns einen Überblick über das Abenteuer

HQ

Nach Jahren der Inaktivität an der Ninja Gaiden-Front war es im Jahr 2025 wie ein Ketchup-Effekt. Anfang dieses Jahres, wie du dich vielleicht erinnerst, wurde Ninja Gaiden II Black veröffentlicht, am 31. Juli Ninja Gaiden: Ragebound wird es veröffentlicht, und am 21. Oktober ist es Zeit für Ninja Gaiden 4.

Nun hat der Publisher Dotemu eine 14-minütige Spielanleitung des mittleren, Ninja Gaiden: Ragebound, vorgestellt, in der die Entwickler selbst das retro-inspirierte Action-Adventure spielen und uns durch dieses führen. Dadurch erhalten wir einen wirklich guten Einblick in das Gameplay, die Funktionen und sogar die Feinde und Bosse.

Das solltest du dir sicher nicht entgehen lassen, vor allem, wenn du klassische Ninja-Action magst. Schauen Sie es sich unten an.

Ninja Gaiden: Ragebound wird für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht.