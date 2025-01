HQ

Ninja Gaiden II wurde 2008 veröffentlicht und war die Fortsetzung des ursprünglichen Xbox-Hits von 2004 Ninja Gaiden. Die fantasievoll benannte Fortsetzung wurde im Laufe der Jahre mehrfach veröffentlicht, mal als angepasste Sigma Version, mal einfach nur grafisch für die neue Plattform aufgewertet. Wenn man all die verschiedenen Versionen mitzählt, habe ich Ninja Gaiden II mindestens fünfmal gespielt, und jetzt, da die Welt ein Ninja Gaiden II Black bekommen hat, das für moderne Geräte entwickelt wurde, ist es Zeit für eine weitere Runde.

Ninja Gaiden II Black ist eine Art Mittelweg zwischen einem Remaster und einem kompletten Remake. In Bezug auf das Gameplay ist fast alles wie zuvor, aber nicht ganz dasselbe, da es einen großen Einfluss der Sigma -Version gibt, wenn man weiß, wie man danach sucht. Die bemerkenswertesten dieser Sigma -Einflüsse sind die Abschnitte, in denen du neben dem Ninja Ryu Hayabusa mit drei anderen spielbaren Charakteren spielst: Rachel, Ayane und Momiji. Auf der anderen Seite fliegen Blut und lose Gliedmaßen wie im Original, und es gibt ein paar Gameplay-verbessernde Neuerungen, die dem modernen Modell entsprechen. Die bemerkenswerteste davon ist die Möglichkeit, nach einem Fehlschlag direkt nach einem Bosskampf fortzufahren, ohne dass man vom vorherigen tatsächlichen Speicherpunkt aus starten muss. Was die Grafik angeht, ist es Remake-Qualität, und ehrlich gesagt hat das Spiel noch nie so gut ausgesehen. Das Leveldesign und die Animationen sind jedoch völlig unverändert, wie man an den bekannten unsichtbaren Wänden und der Tatsache erkennen kann, dass die Steuerung identisch mit dem Original von 2008 ist.

Leider enthält Ninja Gaiden II Black keine Online-Funktionen, so dass der Tag Mission -Modus auch alleine gespielt werden muss. Zum Glück gibt es einen kompetenten KI-Begleiter. Tag Mission ist eine großartige Möglichkeit, Techniken und andere Bewegungen zu üben, wenn du das Bedürfnis verspürst. Auf jeden Fall enthält Ninja Gaiden II Black nicht alles, was dem Spiel im Laufe der Jahre in seinen verschiedenen Versionen hinzugefügt wurde, aber so oder so ist es der beste Weg, das Spiel auf moderner Hardware zu erleben.

Ninja Gaiden II hat den Ruf, ein schwieriges Actionspiel zu sein. Tatsächlich war Ninja Gaiden das schwierige Spiel, bevor Dark Souls diesen Platz in den Köpfen der Spieler einnahm. Die neueste Version fügt einen leichten Schwierigkeitsgrad hinzu, der als Hero Play Style bekannt ist, und die normale Herausforderung wird als Path of the Acolyte angeboten, was im Original als leicht bezeichnet wurde. Path of the Warrior wird als schwierige Herausforderung und Path of the Mentor als sehr schwierige Herausforderung angeboten. Und sobald du das Spiel abgeschlossen hast, öffnet sich die eigentliche Herausforderungsstufe, Path of the Master Ninja. Mit anderen Worten, Sie können die Herausforderung nach Ihren Wünschen anpassen, und dies ist vielleicht die beste Innovation in Ninja Gaiden II Black. Ich wählte die "schwierige", Path of the Warrior, und es fühlte sich ein wenig zu einfach an. Auf der anderen Seite habe ich fast 20 Jahre lang Timing und Bewegungsabläufe geübt, also denke ich, dass diese Erfahrung einen Einfluss auf die Erfahrung der Herausforderung hat. Oh, und es scheint mehr Orte zu geben, die man retten kann, als zuvor, obwohl ich das Wort "scheint" betone, weil ich mir da nicht ganz sicher bin.

Leider kann die Kamera, wie immer zuvor, nicht mit der rasanten Action mithalten. Regelmäßig verlagert sich die Raserei des Kampfes außerhalb des Kamerarahmens, so dass Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich auf Ihre Erfahrung zu verlassen und einfach auf der Welle zu reiten. Natürlich kann man die Position der Kamera mit dem rechten Analogstick korrigieren, aber dafür bleibt bei weitem nicht genug Zeit. Glücklicherweise zielen die Angriffe der Charaktere immer zumindest grob in Richtung des Feindes, was dir hilft, auch die engsten Momente zu überstehen. Darüber hinaus wird die Kamera durch Drücken einer Taste in die richtige Richtung gerichtet, der Sie folgen müssen, und es wird auch ein Soundeffekt abgespielt, der es einfacher macht, vorwärts zu kommen. Ninja Gaiden II Black ist ein lineares Spiel, so dass du dich sowieso nicht verlaufen wirst, aber wenn du die richtige Richtung findest, ist es einfacher, kleine Nebenwege und geheime Orte zu entdecken.

Ich denke immer noch, dass die Kampfmechanik in Ninja Gaiden II perfekt ist. Ich habe seit 2008 keinen besseren gefunden. Das Spiel belohnt Timing, Aggression und die Kontrolle über verschiedene Waffen mit ihren Tastenkombinationen. Es gibt nicht eine einzige schlechte Waffe im Spiel, und es ist eher eine Frage, was man mag. In der Vergangenheit habe ich mich hauptsächlich auf das Katana Dragon Sword verlassen, aber jetzt muss ich mich fragen, ob das Lunar Staff in früheren Versionen so tödlich war? In jedem Fall empfehle ich, sich die Zeit zu nehmen, die verschiedenen Waffen zu lernen, denn wenn du die Abschnitte Rachel, Ayane und Momiji spielst, wirst du gezwungen sein, zu lernen, mit etwas anderem als dem einfachen Dragon Sword zu überleben.

Trotz der Tatsache, dass ich Ninja Gaiden II viele Male auf vielen verschiedenen Plattformen gespielt habe, ist ein neuer Durchlauf immer genauso aufregend. Ein Angriff kann von überall und zu jeder Zeit kommen, so dass der Spieler ständig kampfbereit sein muss. Dann, als zu viel Blut und zu viele Körperteile auf dem Boden liegen, schüttelt Ryu Hayabusa die blutige Klinge seines Schwertes ab und die Reise geht weiter. Dies ist nicht etwas, das man spielt, um sich zu entspannen, sondern um den uralten Kriegerinstinkt zu kratzen, der in dir lauert.

Ein paar interessante neue Funktionen verbessern das Spielerlebnis, ohne das Gameplay in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Sie können die Größe der Untertitel in Zwischensequenzen auswählen und sogar den Namen des Sprechers hinzufügen, wenn Sie möchten. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die auf einem großen Fernseher auf einem weit entfernten Sofa spielen. Zweitens können Sie auch den Grad des Blutes wählen. In der Praxis ist es eine Wahl zwischen der Blutigkeit der Originalausgabe und der Sauberkeit der Sigma -Version.

Aber was ist mit der Geschichte? Die Handlung ist natürlich unverändert, und sie ist genauso albern wie eh und je. Mit einem Haufen übernatürlicher Erzschurken, die die Welt in Dunkelheit zu stürzen drohen, muss Ryu Hayabusa handeln. Schließlich führt ihn die Reise auf den höchsten Berg Japans, den Mount Fuji, denn dort wird sich das Schicksal der Welt entscheiden. Die Geschichte ist es nicht wirklich wert, sich um sie zu kümmern, da das Hauptaugenmerk darauf zu liegen scheint, den Spieler mit den außergewöhnlichsten Charakteren bekannt zu machen und die Protagonisten um die Welt und in wunderschöne Landschaften zu transportieren.

Auch wenn Sie Ninja Gaiden II schon einmal gespielt haben, ist dies die perfekte Gelegenheit, es noch einmal zu drehen. Und wenn Sie aus irgendeinem Grund diese neuere Generation von Ninja Gaiden ganz verpasst haben, ist Ninja Gaiden II Black der beste Ausgangspunkt. Denken Sie nur daran, dass dies nicht die Zeit ist, um sich zu entspannen, sondern um zu kämpfen, während Ihre Herzfrequenz steigt und Ihre Handflächen schwitzen.