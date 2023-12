Nightingale führt Anfang 2024 einen Stresstest durch

HQ

Inflexion Games hat angekündigt, dass es sich auf den Early-Access-Start für seinen Survival-Crafting-Titel Nightingale vorbereiten wird, indem es Anfang 2024 einen Stresstest veranstaltet. Uns wurde gesagt, dass der Test völlig unabhängig von anderen Spieltests ist, die in der Vergangenheit abgehalten wurden, und dass ihr für die Teilnahme an diesem Stresstest keine Kopie des Spiels kaufen müsst.

Der Test findet im Januar zu einem derzeit unbestimmten Zeitpunkt statt. Es wird gesagt, dass es "keine schlechten Ergebnisse bei diesem Test" gibt und dass das Ziel darin besteht, dem Team bei der Vorbereitung auf den breiteren Start zu helfen, indem es im Wesentlichen sieht, ob die Server Feuer fangen, wenn sie unter großen Druck gesetzt werden.

"Wir hoffen, dass sich alle Teilnehmer mit den Realms verbinden und die ersten Stunden des Spiels ohne Unterbrechung genießen können. Es kann jedoch sein, dass alle oder einige Teilnehmer längere Verbindungszeiten als üblich haben oder überhaupt keine Verbindung herstellen können."

Da Nightingale am 22. Februar 2024 in den Early Access kommen soll, erwarten Sie in den kommenden Wochen weitere Informationen zu diesem Stresstest.