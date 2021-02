Nier Replicant zeigt Facelifting in nachgestelltem Eröffnungsfilm

Am Nachmittag hat Square Enix neues Videomaterial zu Nier Replicant ver.1.22474487139... veröffentlicht, das uns zu vielen markanten Stellen in der Geschichte führt. Wir...

In zwei Monaten erscheint Nier Replicant ver.1.22474487139, eine Neuauflage des Xbox-360- und Playstation-3-Spiels aus dem Jahr 2010. Im Playstation-Blog sprach der...

PC-Spieler haben die Nier-Serie bislang lediglich aus den Augen von Nier: Automata erlebt, und dieser Port hat leider einige Probleme. Square Enix wird in zwei Monaten...

Das neue Video spielt in der Jugend des Protagonisten.

Um an die Veröffentlichung von Nier Replicant ver.1.22474487139 im kommenden Jahr zu erinnern, entstand im Dezember ein Interview mit der Sängerin Emi Evans, die seit...

Ende April verliebt ihr euch in Nier Replicant ver.1.22474487139

Nier Replicant ver.1.22474487139 hat einen Termin bekommen, das Remake des PS3- und Xbox-360-Actionspiels erscheint am 23. April 2021 auf PS4 und Xbox One. In Japan...