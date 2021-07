Nier Re[in]carnation: Ergebnisse und Feedback der Beta-Tester

Nächste Woche erscheint das iOS- und Android-Spiel Nier Re[in]carnation bei uns in Europa und darauf sind einige Nier-Fans verständlicherweise sehr gespannt. Der Titel durchlief bis zuletzt eine umfangreiche Beta-Phase, die den japanischen Entwicklern dabei half, das mobile Game auf die westliche Veröffentlichung vorzubereiten. Das Feedback der Beta-Tester wurde nun vom Publisher gesammelt, aufbereitet und kommentiert.

9 Prozent der Spieler waren mit dem Game nicht zufrieden, 4 Prozent aller Befragten wollen es deshalb wahrscheinlich auch nicht spielen. Die Präsentation, Story und Charaktere von Nier Re[in]carnation wurden gelobt, auch das Kampfsystem ist hervorgehoben worden. Eure Party bewegt sich automatisch durch die Level und das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um möglichst viele Spieler anzusprechen und um zu gewährleisten, dass man es lange spielen kann. Dass das Spielerlebnis diesen prägnanten Grafikstil aufweist, ist eine der Folgen dieser Entscheidung.

19 Prozent der Spieler finden das Spiel aktuell zu schwer. Kritik gab es vor allem am Spielfortschritt (es seien "zu wenig Upgrade-Materialien" vorhanden) und den fehlenden Tutorials - die möchte der Entwickler in Zukunft aber immerhin nachreichen. Die meisten Menschen (n=96 Prozent) sind sehr zufrieden mit den verfügbaren Sprachoptionen. Nier Re[in]carnation wird ab dem 28. Juli mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln, oder vollkommen in englischer Sprache ausgeliefert.