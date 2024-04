News

Niemand fragte Marvel, ob es in Ordnung wäre, Agent Spider in Invincible zu verwenden Robert Kirkman: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marvel heute davon erfahren hat. Also haben wir keine Marvel-Anwälte oder ähnliches angerufen."

HQ Das Finale derInvincible 2. Staffel wurde letzte Woche ausgestrahlt und versuchte, ein paar verschiedene Handlungsstränge abzuschließen und gleichzeitig die Bühne für die unvermeidliche dritte Staffel zu bereiten. Während dieser Episode werden die Fans eine Reihe verschiedener Anspielungen und neuer Charaktere bemerkt haben, darunter Mark, der ein Scharfschützengewehr aus Fortnite schwingt und einen Charakter trifft, der Spider-Man ist, aber nicht ist. In Bezug auf diese Referenzen verriet der Schöpfer von Invincible, dass Epic Games zwar absolut mit dem Konzept einverstanden war, das Team es jedoch für das Beste hielt, Marvel überhaupt nicht in den Entscheidungsprozess einzubeziehen und stattdessen eine Methode zu verwenden, die in einer rechtlichen Grauzone existiert. Kirkman sagte gegenüber 'Variety': "Es mag einige Ähnlichkeiten geben, aber ich denke, Joshs nuancierte Darstellung als Agent Spider ist völlig anders als die Art und Weise, wie er Spider-Man in 'Spectacular Spider-Man' gespielt hat. Aber wer weiß? Meine Meinung mag etwas voreingenommen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Marvel heute davon erfahren hat. Also haben wir keine Marvel-Anwälte oder ähnliches angerufen. Nein, das war die Aufgabe der Rechtsabteilung von Amazon, um sicherzustellen, dass Marvel nichts davon wissen musste." Laut der Fortnite-Referenz erwähnte Kirkman, dass die Arbeit mit Epic Games viel einfacher war. "Es ist das eigentliche Modell für das Scharfschützengewehr Dragon's Breath. Das war alles referenziert und genehmigt und schien ein lustiges Nicken zu sein, da er im Fortnite-Spiel ist. Vielleicht hat Angström ihn dorthin geschickt und alles im Spiel ist Kanon und er kommt mit einer Waffe heraus. Das schien ein lustiges, offizielles Osterei zu sein, das wir machen konnten. Es war eine organische Sache, die passierte, weil wir darüber sprachen, dass Invincible zur gleichen Zeit im Spiel war, als ich die Episode schrieb." Die letzte Episode hatte auch ein paar andere juristisch in Ordnung, aber graue Anspielungen und Cameos, darunter die eines gewissen Kreuzritters mit Umhang, der ein Mann ist, der sich als Fledermaus verkleidet. Seltsame Wahl der Superhelden-Kleidung, wenn du uns fragst...