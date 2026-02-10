Niederlande verhaften 15 Personen wegen Propaganda des Islamischen Staates auf TikTok

HQ

Niederländische Staatsanwälte gaben am Dienstag die Festnahme von 15 Personen bekannt, die verdächtigt werden, Propaganda des Islamischen Staates über TikTok zu verbreiten und versucht haben, andere zu terroristischen Handlungen zu bewegen.

Laut Reuters folgten die Festnahmen auf eine Untersuchung eines TikTok-Accounts, der IS-Inhalte mit niederländischen Untertiteln postete, von denen einige Berichten zufolge über 100.000 Aufrufe erhielten und das Märtyrertum für die militante Gruppe glorifizierten.

Zu den Verdächtigen, im Alter von 16 bis 53 Jahren, gehören 13 Syrer und 4 niederländische Staatsangehörige, von denen vier minderjährig sind. Die Polizei führte Razzien in den Niederlanden durch, nachdem sie im vergangenen Monat einen Hauptverdächtigen festgenommen hatte, während die Behörden weiterhin gegen die Online-Rekrutierung von Extremisten vorgehen...