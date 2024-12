Nie zuvor gesehener Paper Mario 3DS-Trailer leakt online

HQ

Als der Nintendo 3DS zum ersten Mal vorgestellt wurde, wurde ein neuer Paper Mario als einer der ersten Titel angekündigt. Zu dieser Zeit war es der erste Paper Mario-Eintrag auf einem Handheld, der einfach als "Paper Mario" bekannt war, und ein Trailer wurde auf Messen wie der E3 gezeigt, aber nie offiziell veröffentlicht.

Nintendo schwieg ein paar Jahre lang, bis es als Paper Mario: Sticker Star wieder auftauchte und Ende 2012 auf den Markt kam. Damals wurde es mit gemischten bis positiven Kritiken aufgenommen, aber heute gilt es weithin als der schwächste Beitrag im gesamten Mario-RPG-Subgenre.

Die Fans waren traurig, denn basierend auf dem wenigen Off-Screen-Material, das von der E3 2010 bekannt war, sah der erste Trailer ganz anders aus als das fertige Spiel, da er näher an den traditionellen rundenbasierten Kämpfen aus The Thousand Year-Door war als an der Rätsellösung des fertigen Spiels mit Stickern.

Und jetzt ist zum ersten Mal seit mehr als 14 Jahren der Trailer für den Prototyp von Paper Mario 3DS online aufgetaucht. Er wurde von usar Marionova auf YouTube gepostet, und es ist nicht bekannt, wie dieser Trailer ins Internet gelangt ist.

Jüngste Paper Mario-Titel wie The Origami King wurden positiver aufgenommen, Buy Sticker Star bleibt eines der wenigen "grauen Schafe" innerhalb der Mario-Franchise. Im "Iwata fragt"-Interview wurde enthüllt, dass es Miyamoto war, der Intelligent Systems gebeten hatte, die Geschichte zu vereinfachen und nur die in Mario-Charakteren vorhandenen Charaktere zu verwenden und mehr Kontext dafür zu geben, wie dieser ursprüngliche Prototyp - noch nie zuvor in so vielen Details gesehen - in Sticker Star verwandelt wurde.