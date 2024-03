Nicolas Cage torpediert alle Hoffnungen auf National Treasure 3

HQ

Es gibt seit Jahren verschiedene Gerüchte über einen dritten National Treasure Film, aber keines davon hat wirklich zu etwas Bedeutendem geführt. Und ungeachtet dessen, was Sie in Zukunft hören werden, scheint es so, als gäbe es auch keine Pläne, einen dritten Teil der Filmreihe zu erkunden.

Nicolas Cage hat sich mit Screen Rant zu einem Interview zusammengesetzt, in dem er über National Treasure 3 sprach und im Grunde jede Hoffnung zunichte machte, dass es einen weiteren Film in der Reihe geben würde. Konkret erklärte er:

"Nein, es gibt keinen National Treasure 3. Wenn Sie einen Schatz finden wollen, schauen Sie nicht auf Disney, okay? Es ist nicht da."

Zweifellos spielt die Tatsache, dass die Disney+ National Treasure Serie keinen großen Erfolg zu haben schien, auch in die Tatsache hinein, dass Disney nicht geneigt zu sein scheint, die Abenteuerserie fortzusetzen, die so viele liebten, als Cage am Ruder war.

Möchtest du noch einen National Treasure Film?