Nicolas Cage listet die fünf besten Filme von Nicolas Cage auf

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was Nicolas Cage als seine eigenen Top-Five-Filme ansieht, dann hat der Schauspieler glücklicherweise genau dies im Rahmen eines Auftritts in The Late Show with Stephen Colbert angesprochen.

Auf die Frage, wie er seine eigenen fünf besten Filme einordnen würde, sagte Cage: "Ich werde mit Pig beginnen, das ist mein Lieblingsfilm, den ich je gemacht habe. Ich liebe Mandy, den Film, bei dem Panos Cosmatos Regie geführt hat. Ich liebe Bringing Out the Dead, bei dem Martin Scorsese Regie führte, und ich liebte Bad Lieutenant, bei dem Werner Herzog Regie führte. Und ich liebte einen Film namens Joe, bei dem David Gordon Green Regie führte."

Obwohl Cage vor allem in den 90er und 2000er Jahren einige wirklich ikonische Filme in seinem Steuerhaus hat, scheint er einige seiner neuesten Werke wirklich zu bevorzugen, wobei der preisgekrönte Pig aus dem Jahr 2021 diese Liste anführt.

Wie würden Sie Cages fünf beste Filme aller Zeiten einordnen?

Danke, GamesRadar.