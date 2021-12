Nickelodeon All-Star Brawl begrüßt gemütlichen Garfield

HQ

Eine weitere beliebte Zeichentrickfigur ist ab morgen im Crossover-Kampfspiel Nickelodeon All-Star Brawl verfügbar. Die orangefarbene Katze Garfield, die von Lasagne besessen ist und sich am liebsten entspannt, wird am 9. Dezember als kostenloser DLC-Charakter auf Playstation-Plattformen, Xbox-Geräten und Computern verfügbar sein. Nintendo-Switch-Spieler müssen sich leider bis zum 21. Dezember gedulden, um mit der dicken Katze zu spielen. In einem kurzen Video stellen uns die Entwickler im gewohnten Stil die Bewegungsfähigkeiten des neuen Charakters vor und zeigen Szenen, in denen Garfield mit anderen Figuren interagiert.