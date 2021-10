Nicht erschrecken: PSVR-Start von Wraith: The Oblivion - Afterlife erst Ende Oktober

HQ

Fast Travel Games wollten den VR-Horrortitel Wraith: The Oblivion - Afterlife heute auf der PSVR veröffentlichen, allerdings werden sich die Spieler noch ein bisschen länger darauf gedulden müssen. Pünktlich zu Halloween soll dieser Port bereitstehen, denn das neue Veröffentlichungsdatum ist der 27. Oktober. Es wurde kein Grund für die Verzögerung angegeben, aber in einer Pressemitteilung teilte der Entwickler mit, dass sie "die bestmögliche Erfahrung auf der Plattform" sicherstellen möchten.

Wraith: The Oblivion - Afterlife wurde im April auf dem PC veröffentlicht und es hat gemischte Reaktion bei den Steam-Nutzern hervorgerufen. Der Titel ist im World-of-Darkness-Universum angesetzt, also dürft ihr euch auf Vampire und Werwölfe gefasst machen. In diesem Game ist man ein Geist, der sich durch Wände bewegen, mit anderen Untoten kommunizieren und Objekte aus der Ferne manipulieren kann.