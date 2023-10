HQ

Jedes Sportspiel scheint ein cooles Wort oder eine coole Phrase zu haben, um zu zeigen, dass sie im letzten Jahr tatsächlich an etwas gearbeitet haben. Madden NFL 24 hatte FieldSense, NBA 2K24 bot ProPlay und EA Sports FC 24 rühmte sich HyperMotionV. EA Sports wollte offensichtlich nicht, dass sich NHL 24-Spieler ausgeschlossen fühlen, also hier ist es: Exhaust Engine. Es klingt vielleicht nicht so auffällig wie das, was die anderen Sportspiele hatten, aber es ist ein großartiges neues System. Leider scheint es fast das Einzige zu sein, womit die Entwickler seit letztem Jahr ihre Zeit verbringen konnten, da alles andere unheimlich ähnlich ist.

Glücklicherweise ist der Auspuffmotor etwas, das die Spiele tatsächlich beeinflusst und dafür sorgt, dass sie sich etwas anders anfühlen als im letzten Jahr. Das System ist in zwei Teile unterteilt: Anhaltender Druck und Torwartermüdung. Ersteres ermöglicht es den Spielern, in der Offensivzone Druck aufzubauen, indem sie den Puck halten, Schüsse ausführen und checken. Wenn sich die Anzeige füllt, werden die Verteidiger schnell müde, während die Offensivmannschaft schnellere Pässe, Schlittschuhlaufen und bessere Schüsse bekommt. Das ist ein Grund, um den Puck herum zu spielen, anstatt direkt zum Tor zu gehen, wie es viele in den vergangenen Jahren getan haben. Es fühlt sich gut an, die Gegner zu zermürben, und die Torwartmüdigkeit macht die Torhüter müde, mit neuen Animationen und Bewegungen, je mehr Schüsse sie abgeben. Irgendwann entsteht eine Lücke oder der Torwart lässt einen gefährlichen Abpraller frei, der sonst geblockt würde. In der Abwehr geht es einfach darum, den Puck aus der Gefahrenzone zu bringen. Sobald es aus der Verpackung ist, nimmt der Druck ab und nach fünf Sekunden ist er vollständig verschwunden. Es kann schon ein panisches Gefühl sein, wenn die Spieler den Puck wirklich nicht bekommen und ich spüre, wie müde sie sind. Dieses ganze System ist etwas, das ich wirklich mag und es bringt eine ganz neue Dynamik in das Eishockey und die Taktik.

Das ist der Punkt, an dem die spürbaren Veränderungen auf dem Eis so ziemlich aufhören. Die zweite Sache, die das Spiel beeinflusst, ist etwas, das andere Sportspiele seit Jahren haben: die Möglichkeit, durch Drücken einer der Tasten auf dem Controller zu jedem beliebigen Spieler zu passen. Den Pass dorthin zu lenken, wo du ihn treffen willst, ist nicht mehr die einzige Option. Jetzt sind den anderen vier Spielern in deinem Team unterschiedliche Tasten zugewiesen. Drücken Sie X und der Pass kann zu einem Stürmer gehen, drücken Sie A und er geht nach links hinten. Das macht es schwieriger zu lesen, wo der Gegner vorbeikommt. Der Spieler schaut vielleicht nach links, spielt aber einen Pass direkt ins Tor, wo das Zentrum wartet. Gute Ergänzung, aber etwas, das schon vor langer Zeit hätte vorhanden sein sollen.

Das wars. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die NHL-Serie diejenige ist, mit der EA Sports am wenigsten Zeit verbringt. Denn abgesehen von ein paar kleinen Verbesserungen ist alles andere NHL 23 2.0. Die Menüs sehen genau gleich aus und es fühlt sich manchmal wie ein Déjà-vu an. Am schlimmsten ist der Karrieremodus Be a Pro, bei dem sogar die Intro-Sequenz genau die ist, die wir bereits gesehen haben. Danach gibt es immer noch die Optionen, im Memorial Cup der CHL, in der europäischen Champions League oder direkt in der NHL zu spielen. Die Mannschaften in der Champions League sind die gleichen wie in der realen Version, also erwarte nicht, dass du aus allen schwedischen Teams wählen kannst. Alles danach im Spielmodus ist auch wie im letzten Jahr und ehrlich gesagt ist es nur Strg c, Strg V aus dem letzten Jahr. Dies gilt auch für den Franchise-Modus, in dem du ein Team übernehmen kannst. Ich werde jetzt so viel Zeit damit verbringen, es zu beschreiben, wie EA im letzten Jahr mit der Entwicklung des Spielmodus verbracht hat... Fertig.

Etwas, das die NHL-Serie meiner Meinung nach besser macht als jedes andere Sportspiel, ist die Online-Einzelspieler-Unterhaltung. In World of Chel kannst du deinen eigenen Spieler erstellen und dann gegen andere spielen, entweder auf Freiluft-Eisflächen im Eins-gegen-Eins oder Drei-gegen-Drei in rasanten Matches. Oder spielen Sie mit einem Haufen Kumpels in der EASHL mit echten Eishockeyspielen im Fünf-gegen-Fünf (plus Torhüter) gegen andere Teams. Dieser Spielmodus macht in diesem Jahr zwei Schritte nach vorne, nutzt dann aber die Gelegenheit, einen Schritt zurück zu machen. World of Chel bietet jetzt Crossplay auf Konsolen der gleichen Generation, d.h. Playstation 5 und Xbox Series X/S sowie Playstation 4 und Xbox One. Das gilt auch für Ultimate Team, auf das ich nicht näher eingehen werde, da es dem letzten Jahr viel zu ähnlich ist. Aber wie üblich sammelst du Spielerkarten und rüstest dein Fantasy-Team auf, um online oder offline zu spielen. Der zweite Schritt nach vorne ist, dass die Club Finals in NHL 24 jetzt als Best-of-Seven-Stanley-Cup-Playoff strukturiert sind. Vinn fyra matcher av sju och laget går vidare till nästa runda. Gewinnt man vier von sieben Spielen, zieht das Team in die nächste Runde ein. Gewinne vier Runden und stemme die Trophäe in die Höhe. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, ein Match nach dem anderen zu spielen, um in der Tabelle nach oben zu kommen. Leider habe ich dies während meiner Zeit mit der Testversion nicht ausprobieren können. Leider konnten sie es nicht gut genug lassen, denn die Entwickler haben dem Spielmodus einen Battle Pass hinzugefügt. Und wer hat wirklich danach gefragt? Es gibt sowohl eine kostenpflichtige Version als auch eine kostenlose Version. Glücklicherweise hat es keinen großen Einfluss auf die Spiele, da nur kosmetische Dinge freigeschaltet werden. Man kann sich also nicht den Weg an die Spitze leisten.

Eine Sache, für die ich gerne bezahlen würde, ist der Austausch der Kommentatoren. Sie lassen meine Ohren seit vielen, vielen Jahren bluten und das setzt sich auch in diesem Jahr fort. Aber nur die Hälfte. Cheryl Pounde, eine ehemalige olympische Goldmedaillengewinnerin und derzeit sowohl bei TSN als auch bei

CBC hat den schrecklichen Ray Ferraro ersetzt und ist tatsächlich der beste Kommentator, den die NHL-Serie seit Jahrzehnten hatte. James Cybulski ist leider immer noch da und schreit seine Zeilen weiterhin übereifrig heraus.

NHL 24 ist NHL 23 mit einigen, aber viel zu wenigen, großartigen Ergänzungen. Die Auspuffmaschine ist eine willkommene Ergänzung, aber was macht sie, wenn fast alles das Spiel vom letzten Jahr ist, bis hin zur Verwendung des gleichen Intros und der gleichen Zwischensequenzen im Karrieremodus. Die NHL-Serie macht weiterhin Spaß, aber der Mangel an Fortschritten Jahr für Jahr ist besorgniserregend.