NHL 21 bietet Vorbestellern spezielle Version von NHL 94 an

Immer mehr Unternehmen wollen uns mit kreativen Anreizen zum Vorbestellen von Spielen drängen, obwohl das aus Konsumentensicht alles andere als der Idealzustand ist - um es vorsichtig auszudrücken. Einige Studios koppeln ihre Vorverkaufssituation an klassische Spiele, die nur dann erhältlich werden, sobald man das neue Kapitel kauft. EA Sports gewährt zum Beispiel jedem, der NHL 21 vorbestellt, Zugang zu "NHL 94 Rewind". Dieses Game ist keine einfache Portierung des Klassikers, sondern ein Hybrid des heutigen Pakets mit der Präsentation und der Steuerung von NHL 94. Es lässt sich vielleicht am ehesten mit dem "Anniversary Mode" von NHL 14 vergleichen, nur ein paar Schritte weitergedacht. Ab dem 30. Oktober steht dieses Paket bereit, sprich erst nach dem offiziellen Release von NHL 21 am 16. Oktober.

