Newegg ermöglicht es Ihnen, Bargeld für Ihre alten GPUs zu erhalten

Newegg führt ein neues Trade-In-System ein, mit dem Sie etwas Geld für Ihre alte GPU erhalten können. Diese Inzahlungnahmerichtlinie legt einen Wert auf Ihre alte GPU und wird normalerweise von denjenigen bevorzugt, die nicht in die beängstigende Welt von eBay und dem Online-Verkauf gebrauchter Waren eintreten möchten.

Sie werden jedoch definitiv einen gewissen Wert verlieren, wenn Sie sich für die Politik von Newegg entscheiden. Die Website selbst erklärt die Details und zeigt uns, dass wir nur 561 US-Dollar für eine gebrauchte Nvidia RTX 3090 Ti erhalten, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass Newegg selbst ein generalüberholtes Modell derselben GPU mit 829 US-Dollar bewertet.

Außerdem kann es sein, dass Ihre GPU nicht einmal für eine Inzahlungnahme in Frage kommt, da Newegg eine Liste von Kriterien hat, die erfüllt werden müssen. Wenn Sie bereit sind, einen Großteil des Wertes Ihrer alten Karte zu opfern, könnte es sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen, aber es scheint ein seltsamer erster Schritt zu sein. Es ist auch erwähnenswert, dass Newegg ein in den USA ansässiges Unternehmen ist, sodass Sie sich möglicherweise woanders umsehen müssen, wenn Sie in der EU eintauschen möchten.