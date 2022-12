New Tomb Raider mit Hilfe von Amazon erstellt werden

HQ

Crystal Dynamics teilte die großartige Nachricht , dass sie bereits im April an einem neuen Tomb Raider-Spiel arbeiten, was die Entscheidung von Square Enix, dieses Studio und mehr einen Monat später zu verkaufen, besonders überraschend machte. Was würde mit Lara Crofts bevorstehendem Abenteuer passieren, wenn sich die Familie trennt? Jetzt wissen wir es.

Amazon Games und Crystal Dynamics geben bekannt , dass sie sich zusammengetan haben, um diesen neuen großen Tomb Raider zum Leben zu erwecken. Ersterer wird Unterstützung leisten und der Publisher des Spiels sein, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass das Projekt in ein MMO oder etwas anderes umgewandelt wird. Vor allem, weil wiederholt wurde, dass dieser neue Eintrag ein narratives Einzelspieler-Abenteuerspiel ist.

Dennoch eine sehr interessante Ankündigung, wenn man bedenkt, dass sowohl Crystal Dynamics als auch Tomb Raider heutzutage im Besitz der Embracer Group sind. Hoffentlich wird es am Ende nur zu einer erstaunlichen Erfahrung führen, aber hat das schwedische Unternehmen seine Strategie nach einigen schrecklichen Finanzberichten in letzter Zeit geändert?