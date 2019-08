Neverwinter: Uprising auf PC live

Cryptic Studios' langlebiges MMORPG Neverwinter wurde erst kürzlich auf dem PC um ein neues Kapitel erweitert, das seinen Spielern frische Inhalte spendiert. In der sogenannten Uprising-Kampagne kämpfen wir gegen die Mind Flayers, um diese Schurken unter dem Kommando von Halaster Blackcloak hoffentlich endgültig auszuschalten. Ein weiterer Dungeon für zehn Spieler schließt das Kapitel mit einer echten Herausforderung ab. Mit dem Update wurde zudem ein neues Rennen eingefügt, das unter dem Namen "The Gith"für VIP-Spieler verfügbar ist. Alle sonstigen Spieler müssen sich noch zwei Wochen lang gedulden, um daran teilzunehmen. Abgesehen davon wurden kleinere Änderungen an der Enklave und am Individualisierungssystem vorgenommen, um das Spiel zu einer nutzerfreundlicheren Erfahrung zu machen. Alle Neuerungen von Neverwinter seht ihr im unteren Trailer, auf der Konsole ist Uprising erst ab dem 1. Oktober erhältlich.

