Ich beginne eine Rezension gerne damit, mich auf das Element zu konzentrieren, das für mich ein Spiel am besten zusammenfasst. Anders ausgedrückt: Wo ist das Spiel am interessantesten? Das kann das Storytelling sein, das Spielgefühl oder ein bestimmtes System. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal ist es schwer zu bestimmen. Neva, das zweite Spiel von Catalan Nomada Studio, fällt in die erste Kategorie. Selten habe ich solch atemberaubende Bilder erlebt. Das Spielen von Neva ist, als würde man beobachten, wie sich ein wunderschönes Gemälde in Echtzeit entfaltet, mit abwechselnd beruhigenden, verstörenden und geradezu schönen Ergebnissen.

Aber Neva ist mehr als seine Bilder. Während das erste Spiel von Nomada Studio, Gris, die Antwort des Plattform-Genres auf eine wandelnde Simulation war, hat Neva weitaus weitreichendere Ambitionen. Das Ergebnis ist eines der fesselndsten Kunstspiele des Jahres, dessen erstaunliche Reise ich nie vergessen werde. Wie sein Vorgänger ist es ein fokussierter, emotional mitschwingender Puzzle-Plattformer, aber die Hinzufügung eines einfachen, aber scharfen Kampfsystems hebt das Erlebnis auf ein neues Niveau.

In vielerlei Hinsicht beginnt Neva bescheiden. Unseren namenlosen Protagonisten und Wolfsjungen Neva treffen wir im Sommer. Gemeinsam sind sie auf einer Mission, das Land von einer schwarzen, verderbenden Masse zu befreien, die Vögel vom Himmel fallen lässt und die Landschaft buchstäblich auseinanderreißt. Man kann nur rennen und springen, und letzteres ist weitestgehend unnötig. Es fühlt sich legitim unbeteiligt an. Aber dann passiert etwas. Schleimige schwarze Kreaturen, die nicht wenige Ähnlichkeiten mit Chihiros No-Face aufweisen, greifen dich und Neva an und starten eine Gameplay-Entwicklung, die weitaus umfangreicher ist, als ich es von Nomada Studio erwartet habe.

Beginnend mit einer einfachen Drei-Schlag-Kombo mit einer Handvoll mechanisch unterschiedlicher Feinde, die das Spiel auf dich wirft, entwickelt sich zu Abwärts-, spaltenden Schlägen durch die Luft und effektiven Sprints, um Angriffen auszuweichen, und wenn der Sommer in den Herbst und Winter übergeht, entwickelt sich Neva von einem hilflosen Welpen zu einem vollwertigen Partner, den du in die Schlacht schicken und sogar weiterreiten kannst, um schnell große Entfernungen zurückzulegen.

Das Kampfsystem ist alles andere als kompliziert, was für das Spiel spricht, denn trotz seiner mechanischen Ambitionen ist Neva, wie auch Gris, immer noch ein Spiel, das man erleben und nicht besiegen sollte. Es ist auch scharf und reaktionsschnell. Im besten Fall wird der Kampf zu einer Übung, bei der man Nahkampfangriffen und Projektilen ausweicht und Neva sendet, um die lästigsten Feinde zu beschäftigen, während man die Herde ausdünnt.

Und das alles, während es mit ein paar visuell beeindruckenden Bossen gespickt ist, die vielleicht kompliziertere Angriffsmuster hätten haben können, und einigen Fluchtsequenzen, wobei mir vor allem die letzte mit ihrer Mischung aus grotesken Bildern und musikalischem Crescendo den Atem raubt. Einer der besten Gaming-Momente des Jahres.

Die Kämpfe sind die große Neuigkeit, aber Plattformer und Rätsel sind genauso Teil der sechsstündigen linearen Reise. Oft zu zweit, denn die Rätsel des Spiels sind meist leicht zu lösen, erfordern aber präzise Sprünge, um gelöst zu werden, was die präzise Steuerung glücklicherweise zu einer unterhaltsamen Disziplin macht.

In einem Moment geht es darum, einen Weg nach oben durch freistehende Plattformen und mysteriöse Gebäude zu finden, indem du mystische Totems in der richtigen Reihenfolge aktivierst, während du im nächsten Moment Neva als Projektil verwendest, um poröse Felsbrocken zu zertrümmern und dir einen Weg durch die Gebäude zu bahnen.

Das Beste von allem sind jedoch die Sequenzen, in denen das Spiel den Bildschirm abwechselnd vertikal und horizontal umdreht und dich zwingt, das Spiegelbild zu verwenden, um Plattformen zu finden oder Feinde zu besiegen. Herrlich verwirrend für Gehirn und Finger und ein ästhetischer Genuss für sich.

Mit anderen Worten, die Vielfalt und Ausführung der Herausforderungen ist fast schon verschwenderisch für ein Spiel, dessen größtes Kapital nicht einmal seine Gameplay-Komponenten sind. Wie ich eingangs erwähnt habe, haben mir die bunten Wälder, gefrorenen Seen und monochromen Unterwelten des Spiels regelmäßig den Atem geraubt, wunderschön begleitet von The Berlinists ' abwechselnd dezenter und donnernder Hintergrundmusik. Die Bilder sind die Leinwand, auf der sich die geradlinige und fast wortlose Geschichte mit großer Wirkung entfaltet. Und wie die besten Bilderseiten ist es nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erzählt auch eine Geschichte über die Orte, die Sie besuchen. Sei es grausame Architektur, die um (und auf) Leichen gebaut wurde, religiöse Rituale oder einfach eine idyllische Lichtung, auf der sich das Leben in all seiner trägen Pracht entfalten kann.

Ich wollte unbedingt Neva und meinem namenlosen Protagonisten helfen, das Land zu säubern - am liebsten mit uns beiden, sicher und gesund. Wie in The Last Guardian baut man auf dem Weg eine starke Bindung zu dem stoischen und liebevollen Wolf auf, und ohne ins Detail zu gehen, wage ich zu behaupten, dass das Ende auf eine Art und Weise an den Tränenkanälen zieht, die ich in Spielen selten erlebe. Nomada Studio arbeitet mit Themen, die mit unserer eigenen Welt verbunden sind - das sengende Klima und die Gefahren der blinden Anbetung kommen mir in den Sinn - aber die Geschichte steht eigentlich brillant für sich allein, die beste Art von kunstvoller Fantasie.

Das Einzige, was den Bann bricht, sind die etwas unbeholfenen Textaufforderungen, die hin und wieder auftauchen, und ein ansonsten hervorragender Mittelteil, der sich ein wenig in die Länge zieht.

Im Großen und Ganzen spielt das jedoch kaum eine Rolle. Neva ist ein außergewöhnlich gelungenes Beispiel dafür, wie Spiele ästhetisch atemberaubend sein können, Emotionen ansprechen und gleichzeitig als Spiele im traditionellen Sinne funktionieren können. In der Tat ist es vielleicht das größte Meisterwerk von Neva, das beweist, dass man das Erlebnisgefühl von Spielen der 10er Jahre nehmen und sie mit einem mechanischen Kern ausstatten kann, der sie auch befriedigend und losgelöst vom audiovisuellen und emotionalen Kern macht, der Titel wie Journey und Abzu definierte. Und befriedigend, das ist Neva. Einfach, ja. Und erfinderisch, scharfsinnig und gut funktionierend. Aber es ist die Grafik, die der Star bleibt, denn sie ist es, die die Erzählung, das Gameplay, ja das gesamte Gesamtpaket auf ein hervorragendes Niveau hebt. In der Tat zu einer echten Hochburg des emotionalen Indie-Eskapismus.