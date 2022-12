Neues Sieben-Sterne-Tera-Raid-Kampf-Event in Pokémon Violett und Scharlachrot

HQ

Die Pokémon Company möchte weiterhin die Tera-Tour-Events in Pokémon Scarlet and Violet bewerben, die ein echtes soziales Phänomen unter den Millionen von Spielern des Titels waren. Der zweite Durchlauf des Charizard-Events endete gestern und es sieht so aus, als ob wir jetzt wissen, welche zwei neuen Pokémon exklusiv für diese Events wir in der neunten Generation fangen können.

Sie sind Delibird und Cincerace. Ersteres ist ein Eis-/Flug-Pokémon, das in der zweiten Generation (Gold/Silber/Kristall) zum ersten Mal auftauchte. Sein Fall ist etwas Besonderes, denn es scheint, dass es zwischen dem 23. und 25. Dezember nur ein einziges 5-Sterne-Tera Raid Batlle-Event geben wird, um ihn zu erreichen. Sein Tera-Typ wird nicht "selten" sein, er wird höchstwahrscheinlich einen Eis-Tera-Typ haben.

Cinderace ist die letzte weiterentwickelte Form von Scorbunny, dem Feuerstarter in der achten Generation von Pokémon (Schwert und Schild). In seinem Fall haben wir zwei separate Sieben-Sterne-Tera-Raid-Kampf-Events, was bedeutet, dass du ein Pokémon auf Stufe 100 mit einer guten Angriffsstrategie haben musst, um Cinderace mit dem Kampf-Tera-Typ zu bekämpfen. Die Pokémon erscheinen zum ersten Mal zwischen 30 Dezember und 1. Januar 2023 und zwischen 13 und 15. Januar.

Keines dieser beiden Pokémon zählt zum Scharlachrot/Violetten Pokédex, aber sie sind auch sehr mächtige Kreaturen, um unsere Teams zu verstärken, und eine ausgezeichnete Ausrede für Sammler, in Erwartung eines zukünftigen Erweiterungspasses im nächsten Jahr süchtig nach dem Spiel zu bleiben.