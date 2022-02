Neues Open-World-Abenteuer Pokémon Karmesin/Purpur erscheint Ende 2022 auf Nintendo Switch

The Pokémon Company hat soeben eine neue Pokémon-Generation angekündigt, die Ende des Jahres auf der Nintendo Switch erscheinen soll. Pokémon Scarlet/Violet, bei uns in Deutschland Pokémon Karmesin, bzw. Pokémon Purpur genannt, werden von Game Freak entwickelt und es soll sich dabei um "Open-World-Abenteuer" handeln. Wir haben bereits erste Spielszenen gesehen, die an eine Mischung aus Pokémon-Legenden: Arceus und Pokémon Schild/Schwert erinnern. Drei neue Starter-Pokémon (eine Graskatze, ein Feuerkrokodil und eine Ente) aus Generation 9 wurden bereits bildlich vorgestellt:

