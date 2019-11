Neues Material von Dragon Ball Z: Kakarot präsentiert Vegeta in Aktion

Bandai Namco Entertainment und CyberConnect2 werden in zwei Monaten ein neues Dragon-Ball-Spiel veröffentlichen, das auf dem Manga-Episoden von Dragon Ball Z basiert. Wir haben in den letzten Tagen einige weitere Eindrücke von diesem Titel erhalten, da zwei weitere Gameplay-Videos veröffentlicht wurden. In einem sehen wir Vegeta als spielbare Figur, der andere Trailer wurde letzte Woche auf der Paris Games Week präsentiert. Kämpfe und Erkundung stehen im Mittelpunkt, außerdem werden Ausblicke auf das erste Kapitel der Majin-Buu-Saga demonstriert. Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar auf Playstation 4, Xbox One und PC.

