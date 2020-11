Neues Gameplay von Sniper Elite 4 auf Nintendo Switch

Am 17. November wird auf der Nintendo Switch eine spezielle Version von Sniper Elite 4 erscheinen, die mittels Bewegungssteuerung gespielt werden kann. Als Feature haben sich die Briten zudem überlegt, dass es sicher eine eindringlichere Erfahrung wäre, wenn man den HD-Rumble dazu nutzen würde, um das Eindringen der Kugel in die gegnerischen Körper zu visualisieren. Das Ergebnis der Adaption könnt ihr euch im neuesten Gameplay-Video genauer anschauen.

Die Switch-Fassung wird als Gesamterfahrung mit allen bisher veröffentlichten DLC-Inhalten zum Preis von 40 Euro verkauft. Die Kampagne von Sniper Elite 4 führt euch nach Italien in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das Spiel umfasst außerdem Multiplayer-Modi in Teams mit bis zu acht Personen, sowie einen kooperativen Überlebensmodus für vier schießwütige Gemüter. Auf der Switch wird es die Besonderheit geben, dass sich das Koop-Team lokal am gleichen Ort treffen kann, um gemeinsam im gleichen WLAN-Netz zu überleben.

