Neuer Trailer zu Fire Emblem: Three Houses zeigt die Heimat der Black Eagles

Nintendo hat das Studentenhaus der "Black Eagles" aus Fire Emblem: Three Houses in einem neuen Trailer vorgestellt. Die Mitglieder dieses Hauses stammen aus dem Adrestian Empire, einer Fraktion, die den größten Anteil des fiktiven Kontinents Fódlan einnimmt. Die dort lebenden Menschen sind in der Regel besonders bewandert in der Anwendung von Magie und die zukünftige Herrscherin Edelgard repräsentiert die Vereinigung im Kloster Garreg Mach. Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26. Juli exklusiv auf der Nintendo Switch.

