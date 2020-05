Neuer Trailer zeigt Eivor aus Assassin's Creed Valhalla in Aktion

Nachdem Ubisoft das bevorstehende Assassin's Creed Valhalla mit einem großartigen Cinematic-Trailer enthüllte, waren die Fans aufgeregt und wollten mehr sehen. Genau das hat der Entwickler auch versprochen und in Zusammenarbeit mit Microsoft die Gelegenheit der heutigen Inside Xbox als spektakuläre Gameplay-Enthüllung inszeniert, der die Fans auf den Start des Wikinger-Abenteuers im Laufe dieses Jahres vorbereiten sollte. Was wir allerdings gesehen haben, erfüllt nicht wirklich die Bedeutung des Wortes "Gameplay", da uns lediglich mehr kurze Filmschnipsel erwartet haben. Nach 90 Sekunden ist der ganze Spaß dann auch schon wieder vorbei gewesen - klar also, dass die Fans enttäuscht sind. Immerhin konnten wir Eivor noch einmal sehen.

