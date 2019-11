Neuer Trailer zeigt bekannte Entwicklungen und Gigadynamax-Formen aus Pokémon Schild/Schwert

Nintendo hat gestern einen neuen Trailer zu Pokémon Schild/Schwert veröffentlicht, darin aber nichts Neues gezeigt, weil alle seit zwei Wochen spielen und deshalb schon alles bekannt ist. Wir sehen die drei Starter und ihre jeweiligen Entwicklungsformen, die beiden legendären Pokémon, die im Spiel ihren eigenen Story-Arc bekommen haben, und die neue Gigadynamax-Form vom schlafenden Relaxo (den ihr ab sofort in den Gigamax-Raids der Naturzone finden könnt). All das wurde nur erstellt, damit die Pokémon Company in ihrer Pressemitteilung über die nächste Ausgabe des Pokémon-Sammelkartenspiels sprechen kann, die im Februar startet. Weil uns Pokémon aber noch immer sehr glücklich macht, gibt es dazu eben eine kleine News. Was haltet ihr vom Spiel?

