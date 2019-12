Neuer Stil von Witchfire sorgt für Aufruhr

Wir haben noch nicht wirklich viel zu Witchfire gesehen oder gehört, nachdem das Spiel von den Leuten enthüllt wurde, die zuvor Bulletstorm, Painkiller und The Vanishing of Ethan Carter erarbeitet haben. All diese Titel unterscheiden sich voneinander stilistisch sehr, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum der plötzliche Richtungswechsel von Witchfire aktuell so stark diskutiert wird.

The Astronauts haben mit einer internen Gameplay-Demo herumgespielt und die Ergebnisse in zwei kleinen Clips festgehalten. Dort sind Lebensleisten und große bunte Schadenszahlen zu sehen, wie wir sie aus Destiny und Borderlands kennen. Mit dem stimmungsvollen Enthüllungs-Trailer hat das aber kaum noch etwas zu tun, finden einige ernüchterte Fans und schreiben fiese Kommentare auf Youtube. Was sagt ihr?