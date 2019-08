Neuer Schauplatz im Trailer zu Yakuza 7

Nach Yakuza 6: The Song of Life wussten wir, dass Sega und Ryu ga Gotoku Studio die Dinge ein wenig auf den Kopf stellen würden. Als neuer Protagonist wird Ichiban Kasuga eingeführt, gerade veröffentlichtes Videomaterial gibt uns bereits Aufschluss darüber, was wir von ihm erwarten können. Die japanische Seite Game Watch besuchte kürzlich eine Pressekonferenz des Spiels, auf der sie erfahren haben, dass Yakuza 7 nicht mehr in Tokyo spielen wird. Stattdessen führt uns das Yakuza-Studio nach Yokohama, was als Schauplatz wohl dreimal so viel Platz bereithält, wie die vorherigen Spiele.

Im Kampf sind die offensichtlichsten Änderungen festzustellen, da mittlerweile verschiedene Menüs zur Auswahl der Attacken zum Einsatz kommen (dieses Video gibt euch einen besseren Überblick darüber). In Japan wird der Titel am 16. Januar 2020 erscheinen, für Europa und Nordamerika wurde das Game ebenfalls bestätigt (nur noch nicht datiert - 2020 gilt für uns). Nächsten Monat ist es auf der Tokyo Game Show spielbar und wir sind für euch vor Ort, um uns das alles genauer anzuschauen.

You watching Werben

Quelle: The Verge.