Neue The Super Mario Bros. Movie Poster zeigen Bowser und Donkey Kong

Wir haben schon mehrmals über Filmplakate für den kommenden The Super Mario Bros. Movie berichtet (wie hier und hier), und wir sind eindeutig noch nicht fertig. Illumination und Nintendo haben eine weitere Runde von Postern enthüllt, und sie sind so atemberaubend wie immer.

Diesmal werfen wir einen genaueren Blick auf die beiden Bösewichte Bowser und Donkey Kong sowie Toad. Schauen Sie sie sich alle unten an und stellen Sie sicher, dass Sie sie maximieren, um sich wirklich in der exquisiten Arbeit zu sonnen. Der Super Mario Bros.-Film feiert am 7. April in fast ganz Europa Premiere.