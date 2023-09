Neue Stellar Blade-Details wurden enthüllt

HQ

Stellar Blade oder Project Eve, wie es im Jahr 2021 genannt wurde, schien ein vielversprechendes Action-RPG zu sein, das auf die PS5 kam, als es zum ersten Mal enthüllt wurde. Seitdem haben wir jedoch so gut wie nichts mehr über das Spiel gehört.

Bis jetzt, denn ein aktueller Eintrag im PlayStation Store bestätigt, dass Stellar Blade ein postapokalyptisches Sci-Fi-Action-RPG ohne Multiplayer-Komponenten ist. Das bedeutet, dass es weder einen Battle Pass noch Mikrotransaktionen gibt. Außerdem wird es eine physische Version mit einer Disc geben, wenn es auf den Markt kommt.

Unsere Geschichte dreht sich um Eve, die die Geheimnisse der Vergangenheit zusammensetzen muss, nachdem die menschliche Zivilisation von einem Zwang namens NA:tive zerstört wurde. Das Gameplay wird rasant sein, mit vielen epischen Bosskämpfen.

Sony hat kein Veröffentlichungsdatum genannt, was für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 nicht gut klingt. Wenn man bedenkt, wie viele herausragende Spiele wir in diesem Jahr bereits hatten, hätten wir nichts dagegen, dieses Spiel in den Kader von 2024 aufzunehmen.