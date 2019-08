Neue Rivalen und Galar-Formen in Pokémon Schild/Schwert

Gerade ist ein neuer Pokémon-Trailer zu den beiden kommenden Ablegern Schild/Schwert veröffentlicht worden, allerdings solltet ihr eure Hoffnungen nicht allzu hoch stecken. Im knappen Video sehen wir die neuen Galar-Formen von Smogon und Zigzachs (plus dessen Evolutionsstufen), sowie ein erstes "formwandelndes" Pokémon namens Morpeku (das ist der englische Name). Außerdem sind zwei neue Rivalen zu sehen, eine alte Lady mit dem Namen Bede, sowie die fesche Rockerbraut Marine, die mit ihrer eigenen Punk-Gruppe aufkreuzt - dem Team Yell. Pokémon Schild/Schwert erscheint am 15. November exklusiv auf der Nintendo Switch.

