Neue Projekte für Paramount+ angekündigt

Im März wird Paramounts Streaming-Service Paramount+ eine aufwändig produzierte Live-Action-Serie, die auf der Halo-Reihe von Bungie und 343 Industries basiert, veröffentlichen. Das Streaming-Angebot ist in weiten Teilen Europas aber noch nicht verfügbar und deshalb sieht es aktuell so aus, als würden wir die Premiere verschlafen müssen. Die Zuschauer in Großbritannien haben ein bisschen mehr Glück, denn dort startet die Dienstleistung, wie wir gestern erfahren haben, im Sommer offiziell. Damit verpassen die Briten die Halo-Serie zwar ebenfalls, aber immerhin kommen sie irgendwann in den Genuss dieser Produktion.

Der Anbieter hat gestern einige kommende Programmpläne angerissen, mit denen sich Paramount+ gegen Netflix, Prime Video und Co. verteidigen möchte. Auf Twitter erfahren wir zum Beispiel, dass bereits eine zweite Halo-Staffel angekündigt wurde und dass ab 2024 alle Spielfilme des Produktionsstudios nach der Kinopremiere auf Paramount+ landen werden. Dazu gehören Transformers: Rise of the Beasts (der erste von drei neuen Actionfilmen) und einige andere Transformers-Produktionen, wie zum Beispiel ein CG-Animationsfilm, der für 2024 geplant ist.

Darüber hinaus können sich Paramount+-Zuschauer auf folgende Inhalte freuen:



Der dritte Sonic-the-Hedgehog-Film wird im Streaming-Abo laufen.

Der Echidna Knuckles aus dem Sonic-Universum wird eine eigene TV-Serie erhalten. Der Synchronsprecher Idris Elba vertont diese Figur.

A Quiet Place Part III wird 2025 erwartet.

Die Filme „Top Gun: Maverick", „The Lost City" und „Mission Impossible" sollen in Zukunft in den Dienst aufgenommen werden.

Brad Pitt und Margot Robbie sind zusammen in einem Spielfilm namens „Babylon" zu sehen, der ebenfalls auf Paramount Plus gestreamt wird.

Drei neue Filme mit Charakteren aus dem Spongebob-Schwammkopf-Universum sind in Entwicklung.

Seth Rogen arbeitet an einem neuen Teenage-Mutant-Ninja-Turtles-Film und die Bösewichte der Turtles werden ebenfalls eine Serie erhalten, die auf dem Streaming-Dienst laufen wird.

Aktuell wird eine neue Serie der iCarly-Fortsetzung gedreht.

Star Trek: Strange New Worlds debütiert am 5. Mai auf Paramount+.

Noch dieses Jahr soll der vollständige South-Park-Katalog in allen Ländern, in denen Paramount+ angeboten wird, verfügbar werden. Bis 2028 erwartet der Streaming-Anbieter zwei South-Park-Überraschungen jährlich.

Neue Folgen von Beavis- und Butt-Head sind geplant.

2023 soll ein weiterer Baby-Shark-Film erscheinen.