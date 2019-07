Neue Heroes of the Storm-Heldin Qhira auf PTR-Server spielbar

Blizzard hat gestern eine brandneue Heldin für Heroes of the Storm enthüllt, der zweite Originale Charakter der sich zu den Reihen der Blizzard Legenden gesellt. Ihr Name ist Qhira, eine Assassine die ihren Greifhaken für schnelle Bewegungen verwenden kann. auf den PC PTR-Servern ist sie bereits spielbar, einen offiziellen Release gibt es am 6. August.

Eine ihrer Fähigkeiten, Gemetzel, entfesselt ihr Schwert und fügt allen getroffenen Gegnern kontinuierlichen Schaden zu. Blutiger Zorn ist eine passive Fähigkeit, durch die automatische Angriffe und Fähigkeiten den Gegner bluten lassen und ihnen Schaden zufügen. Das Ganze ist bis zu 5-mal stapelbar. Bei Klingenkreisel heftet sich Qhira's Schwert an den ersten getroffenen Gegner, Peitschenwirbel (1. heroische Fähigkeit) entfesselt ihr Schwert mit einer Reihe von wilden Schwüngen, mit Hilfe von Vernichtender Schlag (2. heroische Fähigkeit) führt Qhira einen mächtigen Schlag mit ihrem Schwert aus. Der Greifhaken zieht die Assassine zu dem Terrain das es berührt, so wie zu anderen Helden.

Für detaillierte Einblicke zu Qhira und ihren Fähigkeiten, könnt ihr euch ihr Heldenprofil anschauen. Der Trailer unten präsentiert ihre Fähigkeiten in Aktion.

Werdet ihr als Qhira in Heroes of the Storm spielen?