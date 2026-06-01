Neue EU-Anforderungen werden die Inspektion von Elektrofahrzeugbatterien erleichtern

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Als Elektroautos erstmals an breite Beliebtheit gewannen, gab es oft Probleme mit Batterien mit kurzer Lebensdauer, und viele Menschen sorgten sich, diese teuren Komponenten ersetzen zu müssen. Bei modernen Elektroautos ist dieses Problem bei weitem nicht so gravierend, und Tests zeigen, dass Batterien viel länger halten, als viele denken, aber die EU möchte, dass jeder, der ein Elektroauto kauft, weiß, was er bekommt, und sich sicher fühlt.

Daher wird ab dem 18. Februar 2027 sowohl für reine Elektrofahrzeuge als auch für Hybride ein Batteriepass erforderlich sein, was es erleichtert, sowohl die Lebensdauer als auch die Leistung der Batterie zu überprüfen. Die Idee ist, dass die Qualität der Batterie als Prozentsatz klar angegeben wird, sodass auch ohne technische Expertise Vergleiche anstellen können.

Autos, die bereits auf unseren Straßen sind, werden nicht betroffen sein, aber für alle batteriebetriebenen Autos tritt diese Anforderung ab dem 29. November dieses Jahres in Kraft (auch wenn der Reisepass selbst einige Monate später eingeführt wird).