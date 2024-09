Neue Baldur's Gate III-Kampagnen dank Modding schon verfügbar

HQ

Baldur's Gate III ist auch ein Jahr nach der Veröffentlichung immer noch unglaublich beliebt, und die Fans sind gespannt darauf, all die zusätzlichen Tools zu testen, die in Patch 7 erscheinen. Für Modder war dieser Patch das Geschenk, das immer wieder gibt, und es wurden bereits Millionen von Mods für das Spiel erstellt.

Ein Modder namens Siegfre hat bereits einen Entwicklermodus für Baldur's Gate III freigeschaltet (danke, PCGamer). Das mag auf dem Papier nicht groß klingen, aber es wird Moddern ermöglichen, Zugang zu noch größeren Änderungen im Spiel zu erhalten, die es ihnen ermöglichen, ihre eigenen benutzerdefinierten Levels, Kampagnen und mehr zu erstellen.

Da wir wissen, dass wir keinen offiziellen DLC für Baldur's Gate III bekommen, könnte dies eine Möglichkeit sein, mehr von dem zu sehen, was viele als das Spiel des Jahres 2023 angesehen haben. Da wir nur noch wenige Tage von der Veröffentlichung von Patch 7 entfernt sind, kratzen wir natürlich nur an der Oberfläche dessen, was mit diesen Modding-Tools möglich ist.