Neue Amiibos mit Zelda und Ganondorf angekündigt

Vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde ein Link-Amiibo veröffentlicht, und bald werden wir zwei weitere bekommen, die auf dem kultigen Franchise basieren. Prinzessin Zelda und der beliebte Bösewicht Ganondorf wurden angekündigt, und die beiden können verwendet werden, um Gegenstände im Spiel freizuschalten, einschließlich der Chance, ein neues Design für Links Gleitschirm zu erhalten.

"Neue amiibo-Figuren von Zelda und Ganondorf sind für die Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant. Eine große Anzahl von Spielern erkundet derzeit Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, und diese Reise kann durch das Scannen ausgewählter amiibo-Figuren verbessert werden, um wertvolle Gegenstände im Spiel freizuschalten, sowie spezielle Stoffe für den Gleitschirm, um Link bei seinem Abenteuer zu helfen."

Mehr als "Urlaub" wird an dieser Stelle nicht mehr als "Urlaub" kommuniziert, aber wir haben Bilder, die Sie sich zumindest ansehen können!

Sammelst du selbst Amiibos?