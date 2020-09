Netherworld-Zombie Zed soll Unterwelt-Gott in Disgaea 6: Defiance of Destiny bezwingen

Disgaea 6: Defiance of Destiny heißt das nächste Kapitel im taktischen Grind-RPG von NIS America. Das Game wurde heute während des Nintendo-Showcases in einem kurzen Trailer enthüllt und soll im Sommer kommenden Jahres exklusiv auf der Switch erscheinen. Wir übernehmen darin die Rolle vom Netherworld-Zombie Zed, der einen tödlichen Gott bezwingen soll. Immer wenn wir sterben, sollen wir stärker wieder zurückkommen, was sicherlich eine verschrobene Ausdrucksweise für den vordergründigen Charakterfortschritt der Serie sein soll.

Nintendo hat außerdem angekündigt, dass Disgaea 5: Complete Edition nächste Woche für kurze Zeit kostenlos spielbar sein wird. Mitglieder von Nintendo Switch Online dürfen vom 23. bis zum 29. September das komplette Spiel im Zuge ihrer kostenpflichtigen Online-Mitgliedschaft ausprobieren, schreibt der Publisher. Das soll Fans an den Haken bekommen