Netflix wird die Gesamtheit von 3 Body Problem

Wenn Ihnen die Netflix-Adaption der Science-Fiction-Serie des Autors Cixin Liu 3 Body Problem gefallen hat, haben wir gute Nachrichten für Sie. Der Streamer hat nicht nur grünes Licht für eine zweite Staffel der Serie gegeben, sondern sie auch verlängert, mit der Absicht, die Geschichte in ihrer Gesamtheit zu beenden.

Es wird nicht erwähnt, wie viele Episoden und Staffeln dies dauern wird, aber so oder so ist es aufregend zu hören, dass wir in der Serie sehen werden, wie die Menschheit der Bedrohung durch die kommende Alien-Invasion begegnet.

Die Schöpfer, ausführenden Produzenten und Autoren David Benioff, D.B. Weiss und Alexander Woo erklärten über die Verlängerung: "Wir sind begeistert, dass wir diese Geschichte bis zu ihrem epischen Ende erzählen können. Seit wir die letzte Seite von Cixin Lius großartiger Trilogie gelesen haben, haben wir gehofft, dass wir das Publikum mit uns ans Ende des Universums bringen können. Los geht's!"

Dieses Trio wird auch in der Serie bleiben und seine Rollen fortsetzen, und obwohl wir zweifellos erwarten können, dass einige Charaktere zurückkehren werden, sollten wir aufgrund der langen Zeitspanne,3 Body Problem die die Geschichte abdeckt, wahrscheinlich auch damit rechnen, dass einige neue Gesichter irgendwann zur Crew stoßen werden.