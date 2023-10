Netflix will seine Animationsabteilung entkernen

HQ

Berichten zufolge will Netflix seine Animationssparte umstrukturieren. Der Streamer bevorzugt den Ansatz, Filme von Drittproduzenten zu erwerben, anstatt sie selbst zu erstellen.

Diese Nachricht stammt von Variety, wo es auch heißt, dass bei der Animationsabteilung von Netflix mit Entlassungen zu rechnen ist. Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden, aber es wird erwartet, dass diese Zahlen bald eintreffen werden.

Karen Toliver wurde im Februar 2022 zur Vizepräsidentin für Animation bei Netflix ernannt und arbeitet seitdem an der Strategie für die Zukunft. Zwei Filme, die sich in der Vorproduktion befanden, wurden inzwischen eingestellt, darunter ein bisher unangekündigter Film namens Escape from Beverly Hills und ein Film namens Tunga, für den Netflix 2019 tatsächlich geboten hat.