Netflix und CD Projekt Red nehmen uns für eine weitere Cyberpunk-Adaption zurück nach Night City

In Anbetracht des großen Erfolgs, den Netflix' Cyberpunk: Edgerunners, die Anime-Adaption des Videospiels Cyberpunk 2077, von CD Projekt Red, erzielte, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir den polnischen Videospiel-Giganten und den Streaming-Titanen wieder zusammentun sehen.

Genau das wurde bei Geeked Week bestätigt, wo wir darüber informiert wurden, dass ein weiteres Netflix x CDPR x Cyberpunk -Projekt in Entwicklung ist. Es ist noch unklar, was genau das ist, aber es scheint unwahrscheinlich, dass es eine zweite Staffel von Edgerunners wird, und wahrscheinlich stattdessen eine andere Geschichte, wenn auch eine, die immer noch in der berühmten, fiktiven, futuristischen Metropole spielt.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit werden uns "bald" versprochen.