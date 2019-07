Netflix produziert Cuphead-Show

Studio MDHR konnte sich 2017 mit dem herausfordernden Actionspiel Cuphead einen Namen machen, denn der schwierige Plattformer gewann mit seinem ikonischen Zeichenstil viele Herzen (nur, um sie anschließend am Schwierigkeitsgrad wieder zerbrechen zu lassen). Das Game ist im Stile der frühen Cartoon aus den 1930er Jahren gezeichnet worden und das ist offenbar "Retro" genug, um auf Netflix ausgestrahlt zu werden.

Auf Twitter kündigte das Studio heute die Netflix-Originalserie "The Cuphead Show" an, in der sich Fans auf "noch nie zuvor gesehene" Ausschnitte der Inkwell Isles freuen dürfen. Netflix' eigenes Animationsteam produziert die Serie, ein erstes Teaser-Bild haben wir bereits erhalten:

You watching Werbung