Netflix' One Piece-Serie zeigt erste Bilder und bestätigt Premiere 2023

Es ist genau drei Jahre her, seit Netflix bestätigt hat, dass eine Live-Action-One Piece-Serie in Arbeit ist, und vierzehn Monate, seit die Hauptbesetzung enthüllt wurde, so dass Fans des Franchise eine Weile gewartet haben. Glücklicherweise scheint es, als ob Luffy und seine Crew bereit sind, bald in See zu stechen.

Netflix hat die ersten beiden Bilder von dem geteilt, was anscheinend nur One Piece heißt, und eines von ihnen bestätigt, dass die Serie später in diesem Jahr auf dem Streaming-Dienst erscheinen wird. Jetzt müssen wir nur noch auf den ersten Trailer warten, der zeigt, wie Iñaki Godoys Luffy, Taz Skylars Sanji, Emily Rudds Nami, Mackenyus Roronoa Zoro und Jacob Gibsons Usopp in Bewegung aussehen.