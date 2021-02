Netflix möchte eine Anime-Serie basierend auf Dota erstellen

You're watching Werben

Man könnte meinen, dass Netflix bereits genug Film- und Serienanpassungen von Formaten hat, die auf Videospielen basieren. Da dem Anbieter Quantität aber lieber als Qualität ist, packen sie sich noch ein weiteres Stück Videospielgeschichte auf den eigenen Teller. Valve hat ihnen die Lizenz zur Produktion und Ausstrahlung einer Anime-Serie basierend auf dem MOBA-Urgestein Dota erteilt und diese Woche wurde ein erster Trailer für diese Serie präsentiert. Dota: Dragon's Blood soll am 25. März im Streaming-Service landen und auf acht Folgen etwas Spannendes zu erzählen haben. Studio MIR (The Legend of Korrra, Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge) wird das Dota-Universum narrativ und stilistisch erkunden. Mehr wissen wir aktuell noch nicht.