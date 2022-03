Netflix kauft Entwicklerstudio Next Games für 65 Millionen Euro

HQ

Netflix möchte ihr Streaming-Angebot um Videospiele ergänzen und deshalb benötigen sie Entwicklerteams, die entsprechende Angebote schaffen oder zumindest adaptieren. Das finnische Unternehmen Next Games (The Walking Dead: Survival Instinct) wird der Firma in Zukunft dabei helfen, denn das Studio wurde vor kurzem von Netflix übernommen. Laut Pressemitteilung, die CRWE World erhalten hat, belaufen sich die Kosten der Akquise auf bis zu 65 Millionen Euro. Die Transaktion soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein.