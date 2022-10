Netflix' Blockbuster-Serie bekommt vollständigen Trailer

HQ

Netflix ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, ironische Serien zu produzieren. Wir haben dies schon einmal bei Space Force gesehen, das nach der Ankündigung des Space Force-Zweigs des US-Militärs während Trumps Amtszeit entstand. Aber jetzt nimmt der Streaming-Dienst etwas anderes ins Visier, um eine ironische Comedy-Serie zu machen, und diese dreht sich um den Untergang von Blockbuster Video.

Die Serie spielt Randall Park und Melissa Fumero und sieht eine Gruppe schrulliger Individuen, die sich bemühen, ihren Zweig von Blockbuster offen zu halten, obwohl es der letzte verbliebene Blockbuster ist. Unnötig zu sagen, dass es manchmal albern und hoffentlich auch urkomisch erscheint.

Da die Serie am 3. November auf Netflix debütieren soll, hat der Streaming-Dienst nun den vollständigen Trailer für die Show veröffentlicht, der einen Einblick in die Art von Humor und Possen gibt, die er bieten wird. Schauen Sie es sich unten an.