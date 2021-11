Netflix bietet jetzt fünf Handyspiele in der Android-App an

HQ

Netflix möchte Videospiele in ihren bestehenden Streaming-Dienst integrieren und damit hat der Konzern nun begonnen. Das Angebot ist zwar noch überschaubar, doch die Kunden dürfen ab sofort ohne Aufpreis auf fünf Handy-Games zugreifen - teilweise sogar offline (sofern die Titel keine notwendigen Online-Komponente nutzen). Die gesamte Streaming-Bibliothek besteht aus den Titeln Card Blast, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game und Teeter Up. Netflix hat natürlich bereits bestätigt, dass in Zukunft weitere Spiele hinzugefügt werden sollen. Derzeit können nur Android-Nutzer über die offizielle Netflix-App auf das Angebot zugreifen, weil sich Apple bei solchen Dingen ja immer etwas anstellt.

Quelle: Netflix.