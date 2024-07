HQ

In den letzten Jahren wurden einige Autospiele mit Retro-Geschmack veröffentlicht. New Star GP, 80's Overdrive, Slipstream, Horizon Chase Turbo: Senna Forever und Circuit Superstars, um nur einige zu nennen, die in den letzten 2,5 Jahren erschienen sind. Es ist also nicht gerade so, dass der Markt völlig leer ist. Als nächstes steht ein Reboot von Ataris sehr alter Sprint-Serie am Start, diesmal unter dem Namen NeoSprint.

Oberflächlich betrachtet ist es ein extrem nettes kleines Spiel. Kleine Autos, die mich an meine alten Micro Machines aus meiner Kindheit zurückdenken lassen, die auf mehr oder weniger komplexen Strecken herumfahren. Die Standardeinstellung ist eine isometrische Ansicht der gesamten Strecke, aber Sie können auch heranzoomen, um sich mehr auf Ihr eigenes Auto zu konzentrieren. Allerdings zog ich es vor, die ganze Strecke zu sehen. Die Steuerung ist wirklich so minimalistisch, wie man es von einem Spiel wie diesem erwarten würde. Gas, Bremse, Rechts- oder Linksabbiegen und eine leichte Möglichkeit des Driftens. Diese Fähigkeiten kannst du dann im Kampagnenmodus, im Zeitfahren oder einfach nur in klassischen Rennen einsetzen. Leider ist der Online-Teil so gut wie nicht vorhanden. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, online gegen andere anzutreten, aber es ist möglich, mit bis zu vier Personen auf derselben Couch zu spielen, wenn man Lust dazu hat.

Werbung:

Obwohl es eine Weile unterhaltsam ist, hält es leider nicht bis zum Ende an. Das Gefühl, für längere Zeit zu spielen, ist einfach nicht da. Es ist ein Spiel, das am besten in kleinen Stücken gespielt wird. Besonders frustrierend wird es, wenn sich die computergesteuerten Autos so verhalten, als wäre es ein Zerstörungs-Derby. Wenn du es schaffst, ein anderes Auto auf die richtige Art und Weise anzugehen, kannst du es umkippen und dann heißt es fast nur, das Podium auf Wiedersehen zu küssen. Allerdings neigen sie dazu, selbst in engen Kurven stecken zu bleiben. Wenn du in die Mauer fährst, ist es, als wäre sie aus Gummi, wenn du wieder auf die Strecke zurückprallst. Aber das macht normalerweise nicht viel aus, da die meisten Rennen sehr einfach sind. Auch wenn es im Kampagnenmodus nur drei Runden in jedem Rennen gibt, war ich fast jedes Mal nah dran, die anderen zu überrunden.

Allerdings steigt der Schwierigkeitsgrad auf den sogenannten Hindernisparcours. Hier gibt es Ölflecken, Kegel und andere Dinge, die es zu vermeiden gilt. Hier ist es ein Rennen gegen die Uhr, um zu versuchen, eine Bronze-, Silber- oder vorzugsweise Goldmedaille zu gewinnen, indem man eine Runde in einer bestimmten Zeit absolviert. Wenn du auf einem Kegel fährst, gibt es Zeitstrafen, bleibst du in einer Art Schleim stecken und die Goldmedaillen sind bereits weggeflogen. Es erfordert präzises Fahren, aber es ist vielleicht auch der unterhaltsamste Spielmodus. Zeitfahren ist das gleiche Konzept, aber ohne all die Hindernisse, die Hindernisse mit sich bringen. Der Kampf, eine halbe Sekunde oder eine zehnte Runde nach der anderen zu kürzen, macht Spaß.

Leider kann man das Gleiche nicht wirklich über den Kampagnenmodus sagen. Es ist zugegebenermaßen nicht diese Art von Spiel, aber die Geschichte ist so inexistent, dass sie genauso gut nicht da gewesen wäre. Suchen Sie sich einen Pokal aus, in verschiedenen Umgebungen und Kinos, fahren Sie vier Rennen, von denen das letzte eins gegen eins ist, mano a mano. Es ist auch die Person, die so etwas wie der Chef für die ganze Tasse ist, aber wir lernen sie kaum kennen. Sie sind in allen vier Rennen dabei, aber erst vor dem letzten werden wir mit einem kurzen Zitat verwöhnt: "Ich werde auf meiner Heimstrecke gewinnen!" und wenn sie verlieren, machen sie einen traurigen Kommentar, dass sie nicht verstehen, wie das passieren konnte. Das ist alles. Vielleicht ist es ein Versuch, jeden Pokal persönlich zu gestalten, aber es fühlt sich meistens unnötig an und wenn der nächste Pokal beginnt, ist der vorherige Chef bereits vergessen.

Werbung:

Die vielleicht beste Ergänzung im ganzen Spiel ist jedoch der Level-Builder. Wenn du gut darin bist oder einfach nur Lust hast, Kurse zu bauen, gibt es hier eine Menge Spaß zu haben. Gleich zu Beginn bergauf und dann eine Haarnadelkurve, die über eine Tribüne geht? Auf jeden Fall, mach es. Sie können diese Kurse auch online teilen, was natürlich zum Gesamtwert des Spiels beiträgt. Denn es gibt Leute, die sehr gut darin sind, lustige Strecken zu erstellen. Ich gehöre nicht dazu, wie man auf dem Screenshot unten sehen kann.

NeoSprint ist ein charmantes Spiel in einem Retro-Genre, das bereits vor Spielen überquillt. Es tut nichts, um sich von der Masse abzuheben, aber gleichzeitig bietet es das, was in einem Autospiel am wichtigsten ist: Fahrspaß. Zumindest für eine kurze Weile.